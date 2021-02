J. Albiach: “Tots els ministres de Podem avalaran l’indult dels presos del procés”

La cap de llista d’En Comú Podem, Jessica Albiach, en una entrevista a La ciutat, s’ha mostrat contundent respecte a la gestió de la qüestió independentista. Albiach ha assegurat que tots els ministres del seu partit avalaran l’indult si el tema s’acaba portant al Consell de Ministres. Per la candidata dels comuns, “aquesta qüestió és prioritària perquè fins que no es resolgui no hi haurà un diàleg real” per solucionar el conflicte entre Catalunya i Espanya.

Respecte els pactes postelectorals, Albiach segueix apostat per “formar un govern d’esquerres ampli amb PSC i ERC que garanteixi una majoria estable”. Una opció que considera és “molt millor que un govern en minoria com el que defensa el PSC, que es trobi sempre a la corda fluixa”. La cap del llista dels comuns no ha volgut parlar de tripartit però sí s’ha mostrat oberta a estudiar altres fórmules.