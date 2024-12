Ciutat Solidaria: Specialisterne Foundation

Specialisterne Foundation treballa amb l’objectiu d’ajudar a crear més d’un milió de llocs de feina per a persones amb Trastorns de l’Espectre de l’Autisme i diagnòstics similars a través de l’emprenedoria social, de la participació en el sector empresarial i d’un canvi global de mentalitat.

Per parlar de tot plegat, a La Ciutat hem parlat amb Elena Velasco, directora institucional de Specialisterne Foundation. "Specialisterne va néixer a Dinamarca de la mà d'una pare. Ell tenia tres fills, i el més petit d'ells va demostrar que tenia unes capacitats diferents dels seus germans grans. Va començar a investigar i va veure que en l'àmbit informàtic es podien posar en valor aquestes capacitats i desprès va desenvolupar un model de formació per l'inserció laboral", explica Elena Velasco. "Les persones es posen en contacte amb nosaltres, fem un procés d'entrada i una avaluació de les seves habilitats i estudiem que si encaixen amb alguns dels clients que nosaltres tenim", afegeix.

85% d'atur

"No hi ha cap estudi de Catalunya, però a Europa entre el 76 i el 90 per cent de la comunitat autista en edat de treballar està a l'atur o té feines precàries", explica Velasco en relació a la situació actual. "Sempre diem que entre el 85% estan aturats, pel que necessiten aquesta ajuda. Totes les ments són útils i volem canviar la visió de les empreses al respecte", conclou.