Tito Álvarez (Elite Taxi): “Si Uber vol tornar a Barcelona ha de complir les normes com tothom”

Des d’Uber ja han posat la data per tornar a Barcelona sobre la taula, de moment encara estan perfilant certes coses com el preu de la carrera. Fins que no s’acabi d’acordar un preu fix, des d’Uber expliquen que el preu el marcarà el taximetre. I el sector del taxi ja hi ha respost, assegurant que es mobilitzaran si Uber torna a Barcelona. Des del Sindicat Elite Taxi asseguren que hi haurà protestes si no s’atura la tornada de la multinacional. Un anunci que arriba la mateixa setmana que trontolla el Mobile World Congres, que anteriorment ja havia servit com a carta pel sector del taxi. El portaveu Tito Álvarez demana que si Uber vol aterrar a Barcelona ha de complir la normativa, fet que fins ara no ha fet, i ha volgut actuar pel seu compte.