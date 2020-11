El Síndic de Greuges creu que a dia d’avui les eleccions no compleixen les garantíes suficients per ser celebrades

Des del SIndic de Greuges es posa en dubte que aquestes mesures siguin suficients per garantir el vot segur i que les mesures de seguretat es compleixin, i és per això que posa sobre la taula altres propostes com: ampliar el vot per correu o allargar la jornada de votació durant dos dies. Segons el Síndic, Rafael Ribó, a hores d’ara no es podrien celebrar unes eleccions amb totes les garanties democràtiques.

A més, sobre la problemàtica per accedir a les ajudes dels autònoms dels últims dies, Ribó assegura que s’està analitzant si s’han donat les garanties suficients i què ha fallat. De moment el Síndic no es posiciona, però assegura que treballen per trobar-hi una resposta.