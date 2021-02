Sílvia Abril torna al teatre amb els seus col·legues a ‘L’èxit de la temporada’

Als còmics que participen a ‘L’èxit de la temporada’ els hem vist créixer a la pantalla. Aquesta reunió de col·legues del món còmic és un autèntic regal per a qualsevol amant del gènere. L'obra tracta sobre sis amics que triomfen com a còmics a programes de ràdio i televisió, decideixen unir-se per tirar endavant l’espectacle teatral ‘Romeu i Julieta’ i així poder reivindicar-se com a intèrprets més enllà dels llocs comuns on sembla que els encasellen. Un incident fortuït fa que l’espectacle no es pugui arribar a estrenar.