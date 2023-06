El SIL celebra 25 anys potenciant el seu perfil internacional

El president de SIL (Saló Internacional de Logística) i delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, Pere Navarro, ha celebrat la bona salut d'aquest esdeveniment internacional, amb la presència de més de 650 empreses: "Si alguna cosa ha funcionat a tot el món és la logística malgrat totes les dificultats; volem reivindicar la logística que només es nota quan falla, però cada dia tot el que fem està relacionat amb el fet que les coses arribin al seu lloc". Durant l'entrevista, Pere Navarro ha explicat que hi haurà 400 speakers al congrés de la logística, però també ha destacat que hi ha 4 congressos més que "seran el punt de trobada entre les dues riberes a la Mediterrània i a l'Atlàntic". Navarro ha reivindicat "la forta aposta per la internacionalització" de la fira però també per la sostenibilitat: "Abans era una despesa, ara és una oportunitat". Un altre punt fort és la innovació. Es presentaran més de 150 novetats en aquest àmbit. A més, Navarro també ha destacat que es podran fer entrevistes de feina i connectar empreses amb candidats. En el vessant institucional, el 25è aniversari del SIL compta amb la presència del Rei Felip VI i de la ministra Raquel Sánchez. Euskadi en serà la comunitat autònoma convidada.