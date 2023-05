Sant Cugat del Vallès, el repte de la mobilitat

L'alcaldessa de Sant Cugat del Vallès i candidata a la reelecció per Esquerra ha reconegut que la mobilitat interna és un dels reptes d'aquest municipi: "No podem inundar la ciutat de cotxes contaminants; el transport públic és la millor alternativa". En aquest sentit, ha defensat impulsar una xarxa de bus més eficient que respongui a les necessitats dels ciutadans i també estendre la xarxa del carril de bici. Per la seva banda, el candidat de Junts, Josep Maria Vallès, ha assegurat que aquest és el problema que més preocupa als santcugatencs i ha urgit a fer un pla de mobilitat: "Tocava en aquest mandat i no s'ha fet". Vallès ha apostat per tirar endavant aquest pla amb una visió experta i comptant amb tots els agents que utilitzen els carrers, com els comerciants però també els serveis públics. Un altre problema és l'accés a l'habitatge. Sant Cugat és una de les ciutats més cares de Catalunya i també de l'Estat. La candidata republicana reconeix que és "el repte en majúscules" i ha proposat un pla per augmentar el parc d'habitatge públic al 10% el 2030. L'aspirant de Junts ha acusat el govern municipal de no iniciar cap promoció nova i ha recordat que, en anteriors mandats, s'havien fet 1.800 pisos públics de venda i lloguer. Pel que fa a possibles pactes postelectorals, Ingla ha reivindicat el bon funcionament de les forces que han conformat el govern durant aquests quatre anys, però ha rebutjat parlar de "repartir càrrecs" abans del 28M. "Jo vull parlar de projecte i el que em preocupa és que Sant Cugat continuï endavant i no enrere", ha apuntat Ingla. Per la seva banda, Josep Maria Vallès confia a ser la força més votada i que "el tripartit no sumi" per recuperar l'alcaldia.