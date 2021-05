Ramon Fontserè es posa en la pell de Santiago Rusiñol a la nova obra de ‘Els Joglars’

Un jardiner de parcs i jardins ha de deixar la feina per culpa del reuma i el recol·loquen al Museu Rusiñol on representarà la figura del pintor polifacètic durant les visites teatralitzades del Museu. Un temps més tard, quan ell s’ha enamorat del pintor, decideixen transformar el Museu Rusiñol en el Museu de la Identitat. És a partir d’aquest punt quan es crea un conflicte entre els dos mons: el de Rusiñol i el dels que defensen la identitat. Aquesta és una crítica mordaç al procés independentista, a la recerca de la identitat que promouen els secessionistes i un cant a la llibertat.