LA PORTADA, AMB PABLO ALCARAZ

LA PORTADA 19/07/2023

Continuem repassant alguns ingredients clàssics de l'estiu. Avui el torn és pels llibres i les lectures d'estiu. Parlem amb Raquel Fontecha, de la llibreria La Irreductible, a Lleida, i Júlia Albesa, de la llibreria La Irreal, a Tortosa. Entrevistem a la directora de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya per conversar sobre el turisme que gira al voltant del món del vi. Acabem La Portada, un dia més, amb els membres de La Tertulieta, David Serra, César Carrasco i Enric Garcia per recomanar pel·lícules, sèries i llibres per aquest estiu.