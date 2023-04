Per què es mobilitzen jutges, fiscals i advocats d'ofici?

Avui està prevista al Congrés i a la Ciutat de la Justícia concentracions dels advocats del torn d'ofici per reclamar "una garantia de cobrament de totes les seves actuacions" i una "dignificació" de la seva feina, en paraules d'Encarna Odurna. La presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana ha explicat que el departament de Justícia és el seu "interlocutor" i que ara s'ha pactat "un full de ruta" per abordar cadascuna de les seves reivindicacions. Mentrestant, associacions de jutges i fiscals han convocat una vaga pel proper 16 de maig si el govern espanyol no atén les seves reclamacions salarials. La presidenta de l'Asociación Profesional de la Magistratura, Maria Jesús del Barco, han lamentat la "voluntat real" d'aquest govern i dels anteriors de negociar una revisió salarial. També ha reclamat més mitjans als jutjats que estan en "una situació de sobrecàrrega i col·lapse". Al seu parer, tot això es deu a "que els polítics sempre pensen en els vots i nosaltres donem pocs vots".