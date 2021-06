Nativel Preciado ens porta fins l’Àfrica per posar en valor la natura i els elefants

Aquesta novel·la és un conte per a adults en boca de la seva autora. Ens narra la història d’una parella de multimilionaris espanyols, Marcos i Elisabeth Blum, que decideix organitzar un viatge a Tanzània. Durant un sopar reuneixen als seus potentats amics Carles, Eduard, Mery, Antoine i Adriana, per tal de convèncer-los que inverteixin en uns lucratius terrenys a l'Àfrica per blanquejar els seus diners procedent de negocis tèrbols. Aquesta història pretén retratar la cobdícia d’aquestes persones i deixar clara la importància de protegir la natura al continent africà.