EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Miqui Otero recorre la Barcelona més sentimental de la mà d’en Simón

Robert Calvo ha berenat amb Miqui Otero, que ens ha presentat en Simón (Blackie Books). Així es titula el seu darrer llibre. En Simón és un personatge que se n’adona que no encaixa en la vida que té, que ha estat preparat per a una altra cosa. En Simón viu alguns dels episodis més importants de Barcelona de les últimes dècades com els Jocs Olímpics de l'any 1992 o l'atemptat a la Rambla a l'agost de 2017.