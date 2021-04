Mercè Conesa (Port de Barcelona): “Plantegem un pilot amb dues empreses creueristes que si funciona permetra reactivar l'activitat”

L’objectiu del Port de Barcelona és recuperar aquest estiu part de l’economia afectada per la Covid, però seguint en tot moment la seguretat que sigui necessària. Tot i que no poden assegurar al 100% que finalment puguin engegar l'activitat creuerista confien aconseguir el vist-i-plau per fer-ho. Precisament aquest dimecres, El Port i l’Ajuntament de Barcelona han firmat un acord amb la intenció d’impulsar l’economia blava: aquella economia sostenible vinculada a l’aigua i al mar, amb l’objectiu de desenvolupar activitats que tinguin com a eix d’innovació la sostenibilitat i la tecnologia. Ens n'explica els detalls la presidenta del Port de Barcelona, Mercè Conesa.