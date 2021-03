L’ACTUALITAT A FONS

Matías Carnero (Comité empresa SEAT): “Les empreses han de fer molta feina per adaptar-se a l'arribada del cotxe elèctric

Seat ja planeja la reconversió elèctrica i tant l'empresa com els sindicats són conscients que afegir-se a l'onada de cotxes elèctrics té beneficis, però també costos. L'empresa preveu la fabricació de 500.000 vehicles a l'any juntament amb el muntatge de bateries. Tot i això, un cotxe elèctric necessita menys procés de producció i mà d'obra, però hi ha peces que directament desapareixen, com una caixa de canvi. Un punt que des del comité d'empresa alerten que s'ha de tenir en compte. En parlem amb Matías Carnero, president del comité d'empresa de SEAT.