Aquesta tesi doctoral analitza l'homosexualitat com a factor d'impacte en el procés d'envelliment de l'home gai a Nova York i Madrid en la generació que actualment té més de 60 anys. Mateo Sancho considera que els reptes comuns a ambdues ciutats són lluitar per les cures amb perspectiva LGTBI i també no menysp rear aquestes persones per la seva edat. Aquest periodista considera que tot i les foscors, hi ha moltes llums a la vida que mereixen ser viscudes amb plenitud.