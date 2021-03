Maria Bohigas dibuixa la figura de Mercè Rodoreda a través de les seves cartes a l’Anna Murià

Aquest epistolari segueix resultant imprescindible per conèixer de primera mà com va ser l'exili per a la intel·lectualitat catalana. Són els anys de la Segona Guerra Mundial i de la posterior postguerra, amb una Europa enfonsada i amb la impossibilitat de tornar a Catalunya per culpa de el jou franquista. Tot això apareix en aquestes cartes de gran importància tant literària com biogràfica.