Avui hem parlat amb dues premiades per la Fundació Princesa de Girona. Són Eleonora Viezzer, en la categoria de Recerca Científica; i Claudia Tecglen, en la categoria Social. Com cada divendres obrim la nostra biblioteca amb Ignacio Pillonetto per per parlar del narcisisme arran del llibre 'Los narcisistas y tú', de la psicòloga Júlía Pascual.