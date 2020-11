Lucas del Paso neteja el mar i bat el rècord Guinness

Al Lucas del Paso li va passar de tot durant el seu trajecte. Però el millor és el què ha descobert amb la seva gesta: l’enorme quantitat de deixalles que hi ha al mar. Ell s’ha encarregat de netejar tota la que ha pogut i, a més, ha ajudat a la vegetació plantant arbres per tot arreu on ha passat per compensar la contaminació de la seva moto. Ens ha explicat la seva història tot berenant amb nosaltres a #LaBrúixola.