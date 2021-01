Les UCI de Catalunya al limit del col·lapse

En les últimes 24 hores s’han notificat 1.147 nous contagis i fins a 70 morts. I de moment, encara no ha passat el temps necessari per veure les afectacions totals de la festa de cap d’any, que podria fer empitjorar la situació. A més, de cara al febrer els experts alerten que les xifres encara poden anar a pitjor per culpa de la variant britànica del coronavirus que pot augmentar la velocitat de contagi.

A hores d’ara, les UCI catalanes es troben al seu 83% de la capacitat, unes xifres que no s’allunyen de les pitjors que es van veure al primer brot de la pandèmia. En parlem amb Ricard Ferrer, cap de l’UCI de l’Hospital Universitari Vall d’Hebrón.