Laura de Chiclana (periodista a Ucraïna): "És ara o mai. Els soldats estan molt cansats"

Cesáreo Rodriguez assegura que, malauradament, aquest conflicte "va per llarg" i que "l'estratègia de Putin és desgastar" als militars. Apunta que l'error estratègic de Rússia ha estat obrir quatre fronts alhora, en lloc de centrar la invasió en una sola zona. A més, assegura que Putin pensava que el president Zelenski fugiria i que no s'esperaven la resistència que està demostrant Ucraïna. Pel que fa a l'ingrés del país a l'OTAN, el catedràtic apunta que "en aquests moments l'ingrés d'Ucraïna és impossible". Per la seva banda, des del Donbass, la periodista Laura de Chiclana explica que "els ucraïnesos estan molt esperançats amb la seva contraofensiva. S'estan jugant molt i si perden, la moral dels soldats caurà. Tothom està molt esperançat". De Chiclana ens ha explicat també com gestiona emocionalment la feina al front i assegura que hi ha moments de tot, però que està contenta de poder ser un altaveu de què està succeint al territori.