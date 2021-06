Juan Carlos Unzué assegura que no ha tingut un mal dia des que va ser diagnosticat. Explica que està molt fort mentalment i que això l’ajuda a suplir, en certa manera, les mancances físiques. Per al proper 20 de juny, Unzué ha organitzat una pedalada solidària a Sant Vicenç de Montalt per ajudar les famílies que conviuen amb la malaltia.