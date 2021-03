En Josep Ma. Mañé i la Carme Julià cuinen de manera tradicional per a centenars de milers de persones

En Josep Maria i la Carme van començar a fer vídeos per a Youtube de manera absolutament desinteressada i com a divertiment. Però van anar seduint mica en mica centenars de persones, que després van acabar sent milers. Ara són tota una sensació amb el seu canal i Google els ha situat com a referent en l’àmbit de la cuina en la seva plataforma de vídeo. L’objectiu, com ens han explicat ells dos, és seguir divertint-se fent aquests vídeos i, si poden, assolir la xifra d’un milió de seguidors.