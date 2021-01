José Antonio Maldonado és història de la tele i de la meteorologia

Al 1986, José Antonio Maldonado es va incorporar a la plantilla de Televisión Española per encarregar-se de la informació meteorològica al Telediario. Des de llavors, va passar per totes les franges del dia i per totes les edicions dels informatius de la televisió pública. A #LaBrúixola ens ha explicat com va ser per a ell la incorporació de les noves tecnologies televisives a l’hora d’elaborar l’espai d’El Tiempo. Ara, Maldonado dirigeix el portal Meteored.