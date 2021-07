Jorge Javier Vázquez ha après a viure el moment i a no preocupar-se massa sobre els problemes menors de la vida. Està en un moment de pau personal i això es nota en la seva manera d’enfrontar-se a l’escenari. El presentador, cantant i actor és molt feliç a Barcelona i diu que cada vegada que ve a casa es planteja per què no passa més temps a Badalona, a casa de la seva mare.