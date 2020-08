Joaquim Gea: Hem de contemplar diferents escenaris d’actuació davant l’obertura de les escoles

Segons Gea és molt probable que amb l’obertura de centres escolars hi hagi contagis, però no assegura que hi hagi grans rebrots, ja que no a tots els països s’han vist casos. Tot i això, explica que la situació a l’Estat Espanyol és diferent, i per tant, la comparativa és difícil fins que no es puguin veure els resultats. Tot i això, el cap de pneumologia creu que les mesures, amb les xifres actuals, són coherents.