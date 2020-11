Ignacio López-Goñi reclama un gran pacte d’Estat per la ciència

López Goñi creu que totes les respostes a la situació que estem vivint i les pandèmies del futur, només es poden trobar a la ciència. Ho explica en el seu darrer llibre ‘Preparados para la próxima pandemia’ (Destino). El microbiòleg

considera, a més, que les inversions en recerca han estat molt insuficients al llarg de les últimes dècades. En el seu llibre, aquest expert ofereix una profunda anàlisi sobre les raons de la crisi de la COVID-19 i ens dóna les claus per preparar-nos per al futur, perquè aquesta no serà l'única pandèmia que viurem.