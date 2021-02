Federico Jusid emociona posant música a pel·lícules i sèries de televisió

Entre les composicions originals de Jusid per a cinema hi figuren 'El secreto de tus ojos', que va dirigir al 2009 Juan José Campanella i que va guanyar el Premi Òscar a Millor Pel·lícula Estrangera. Ara, aquest compositor argentí està nominat als Goya 2021 per la banda sonora del film 'El verano que vivimos', dirigida per Carlos Sedes. Jusid ens ha explicat que moltes vegades demana als directors de les pel·lícules poder visitar els platós i les localitzacions del rodatge per impregnar-se de l'essència de l'obra i així poder construir amb perfecció la música que acompanyarà les imatges i els diàlegs.