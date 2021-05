Estanis Aboal i Joan Gil ens porten la història d’Oscar Wilde i el seu temps empresonat per ser homosexual

Inspirat en el poema del mateix Wilde 'Balada de Reading', l'obra en format musical recrea l'empresonament per homosexual de l'escriptor irlandès. El muntatge se situa a finals del segle XIX, quan Wilde entra a la presó de Reading per escàndol públic. Allà es convertirà en algú anònim, privat de privilegis burgesos, i aprendrà a sobreviure gràcies a l'ajuda del seu company de cel·la, el John, un home condemnat a mort per homicidi.