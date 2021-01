LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Els trasplantaments a Catalunya baixen per la pandèmia

Els trasplantaments han baixat un 23%. Però gràcies als sobreesforços del sector sanitari el 2020 no ha estat un any del tot dolent pels trasplantaments. Durant el 2020 s’ha seguit batent rècords de trasplantaments pediàtrics, que han estat els únics que no s’han aturat malgrat la covid.