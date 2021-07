LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Els proveïdors de bars i restaurants reclamen ajuts post-Covid

Malgrat ésser un sector molt afectat per la pandèmia, el dels Fabricants d’Equips per a Hostaleria no ha rebut ajuts de les administracions. Ha experimentat una caiguda de vendes del 40% el 2020 respecte a una facturació de 757 milions d’euros el 2019.