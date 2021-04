LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Els ‘Pallapupas’ reclamen a l’administració que s’abordi la salut mental dels catalans

La fatiga pandèmica s’està pagant molt cara en algunes persones, que estan patint trastorns com angoixa o depressió. Per això, els pallassos d’hospital reclamen als responsables polítics que a partir d’ara s’aposti per abordar la salut mental de la ciutadania.