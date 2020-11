LA BRÚIXOLA, AMB ROBERT CALVO

Els Pallapupas no abandonen la seva tasca en un moment on l’humor en els hospitals és més important que mai

Aquest dimecres s’ha celebrat el Humor x Health organitzada pel grup Pallapupes. Una jornada amb l’objectiu de difondre, aprendre, compartir i debatre sobre el riure i l’humor com a estratègia de cura emocional en l’entorn hospitalari. Angie Rosales, la directora de Pallapupas, ens explica la tasca de l’associació i la importància de l’humor en la medicina. I és que la tasca dels pallassos no es limita només a fer riure els nens, si no que va molt més enllà fent riure també a metges i adults.