López Codina assegura que estem davant de la cinquena onada de Covid-19 i que la pandèmia no està acabada. De fet, explica que ens enfrontem a unes setmanes complicades, sobretot per l’afectació del virus sobre la gent més jove. Caldrà arribar a la immunitat de grup per començar a respirar amb una mica de tranquil·litat. Tot i que ell es basa en els càlculs matemàtics i no entra en valoracions sobre les decisions del Govern, considera que caldria fer passes enrere per contenir els contagis.