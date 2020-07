#CulturaSegura és la campanya que ha impulsat el sector cultural per reivindicar poder continuar amb la seva activitat després que el Govern anunciés l’enduriment de mesures per frenar els contagis de coronavirus. El Festival Grec, el Cruïlla XXS i el FES Pedralbes han rebut l’autorització per tirar endavant amb la programació. Quines mesures han adoptat? Quina programació ofereix el Grec fins a finals de juliol? Parlem de tot plegat amb el director del Grec, Francesc Casadesús.