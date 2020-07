EL BERENAR DE LA BRÚIXOLA

Piñeiro considera que l'amor mou el món i que, per tant, una persona no pot sentir-se viva sense experimentar aquest sentiment en qualsevol de les seves expressions. Aposta per la bondat de l'ésser humà i detesta l'odi que cada cop està més instaurat, malauradament, en aquesta societat. Dels fracassos també se'n poden treure lliçons i en aquesta llibre ell ens dona pautes de com fer-ho.