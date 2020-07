El 85% dels trens de Renfe a Catalunya estan afectats per graffitis

En el que portem de 2020, s'han comptat 500 atacs i Rodalies és la xarxa més afectada, on operen la majoria dels 230 trens que, segons la companyia, estan pintats amb graffitis i gargots.

Renfe destina 15 milions d'euros en seguretat privada anualment, però reclama que siguin els Mossos d'Esquadra els qui intervinguin per eradicar el vandalisme. El 87% dels trens de Rodalies estan afectats per graffitis i el cost de les pintades il·legals és de 77 milions en 7 anys i mig. Quants usuaris de Renfe en surten perjudicats cada any? En parlem amb el portaveu de Renfe, Antonio Carmona.