Cristian Perfumo ens porta a la Patagònia en el seu darrer thriller ‘volcànic’

‘Rescate gris’ ens narra la història de Raúl Ibáñez, un home que un dia es desperta i veu com el seu petit poble ha quedat cobert per la cendra d'un volcà. En llevar-se comprova que la Graciela, la seva dona, no és a casa. En un inici creu que la seva dona va marxar per voluntat pròpia, però aquesta idea queda descartada quan el truquen dos segrestadors. Les instruccions són clares: si vol tornar a veure-la, ha de tornar el milió i mig de dòlars que va robar. El problema és que en Raúl no va robar res.