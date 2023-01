Carlos Carrizosa (C's): "Volem ser més actius al Parlament per arribar a acords"

Carrizosa ha recordat que el seu partit està a favor de la B-40, l'ampliació de l'aeroport del Prat o el Hard Rock i fins i tot ha plantejat la possibilitat de modificar, si és possible, els pressupostos a través de les comissions. Carrizosa assegura que "tenim cronificada la divisió per l'independentisme i no podem estar sense arribar a pactes en aquelles qüestions en què ens podem posar d'acord". En relació amb la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que ha donat la raó al jutge Llarena, Carrizosa està segur que "els advocats que fan la defensa de Puigdemont buscaran tres peus al gat i que es demorarà". Pel que fa a la reconstrucció del partit, Carrizosa apunta que la "renovació implica una voluntat ferma de comunicar que som un partit ben diferent del PP i els socialistes". Sobre les eleccions municipals a Barcelona, el líder de la formació taronja a Catalunya afirma que el partit celebrarà primàries per decidir el candidat tot i que, de moment, només s'hi ha postulat Anna Grau. De cara a unes futures autonòmiques, Carrizosa apunta que "té disponibilitat" i ganes de presentar-se candidat perquè "encara hi ha molta feina a fer".