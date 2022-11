La Brúixola 29/11/22

Avui a 'La Brúixola' hem repassat tota l'actualitat, marcada per la primera sentència judicial a Catalunya que rebaixa la pena d'un acusat per una violació en l'aplicació de la nova llei del “Només sí és sí”. Una qüestió judicial que remou la plana política emmarcada, darrerament, per les negociacions dels pressupostos catalans. Hem repassat l'última hora dels comptes amb la líder dels comuns, Jésica Albiach, una de les formacions candidates a donar suport al govern català. Això sí, Albiach assegura que “és impossible arribar a un acord abans de divendres”.