Avui, Dia Mundial de l'Ictus, hem parlat amb la doctora Montserrat Bernabeu, directora assistencial de l'Institut Guttmann per conèixer més detalls d'aquesta malaltia. També ha passat per La Brúixola l'escriptor Manel Loureiro per presentar-nos la seva última novel·la 'La Puerta' (Planeta) i endinsar-nos en la misteriosa Galícia rural.