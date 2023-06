La Brúixola 29/06/23

Avui a 'La Brúixola' ... L'Escola Pia reconeix que van amagar els abusos sexuals que el sacerdot Manel Sales va cometre al Senegal durant vint-i-cinc anys, entre el 1980 i el 2005, aprofitant la seva condició de missioner. Avui, hem de lamentar la mort d'una dona presumptament a mans de la seva parella a l'Hospitalet de Llobregat. Els fets haurien passat el 20 de juny i la dona s'hauria precipitat per una finestra. A Badalona, el centre comercial Màgic de Barcelona torna a ser escenari d'un nou cas d'agressió sexual. En crònica política, el PDECAT es queda amb tots els drets electorals per a la cita del 23 de juliol i Junts els perd tots. Per tant, no rebrà cap subvenció econòmica que la llei atorga als partits en funció de la seva representació. A més, la presidència de la Diputació de Barcelona continua en l'aire i l'única cosa segura és que no continuarà al capdavant la socialista Núria Marín. A la capital catalana, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat una de les seves primeres decisions en matèria d'habitatge. Durant el programa d'avui, Gabriel Figueredo entrevista al candidat del PP per Barcelona a les generals, Nacho Martín Blanco. Com cada dijous, analitzem tota l'actualitat política a 'La brúixola'. Avui, amb l'expert en comunicació política Alberto Gómez i l'analista financer Jordi Bayer.