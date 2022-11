La Brúixola 28/11/22

Avui a 'La Brúixola', el sindicat Metges de Catalunya convoca una vaga de facultatius pels dies 25 i 26 de gener, que podria tenir continuïtat. Per la seva banda, el Departament de Salut assegura que entén les reivindicacions sindicals i espera arribar a un acord per evitar les mobilitzacions. El sector denuncia, entre altres coses, les hores d'espera als serveis d'urgències. En el cas del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, l'espera és de fins a 12 hores. En política, continuen les negociacions dels comptes catalans i, avui, el Govern s'ha reunit amb els comuns. La formació morada és amb qui més avançades estan les negociacions. Per contra, Junts i el PSC consideren que les converses estan massa encallades per aprovar els pressupostos abans que acabi l'any. En economia, parlem del programa 'Ocell de Foc' impulsat per la Generalitat amb l'objectiu d'ajudar vint mil joves a trobar feina o a tornar als estudis. Tres mil d'aquests adolescents pateixen problemes de salut mental. Com cada dilluns, parlem amb Alberto Gómez sobre comunicació política i amb Robert Calvo sobre salut mental.