La Brúixola 28/09/22

Avui a 'La Brúixola', estem molt pendents de la crisi de govern i analitzem la reunió extraordinària del Consell Executiu, després de la petició dels juntaires a Pere Aragonès de sotmetre's a una moció de confiança. En política també, avui ha estat vist per sentència el judici a la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, per negar-se a contestar a VOX durant el judici de l'1 d'octubre. En l'àmbit econòmic, Gabriel Figueredo entrevista a la presidenta del Consell Nacional de Joventut de Catalunya, Júlia Rosana, sobre les ajudes al lloguer impulsades per la Generalitat. Avui parlem també amb el Dr. Jordi Mestres, vocal de comunicació de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, sobre la possibilitat de desenvolupar una addicció als esprais nasals.