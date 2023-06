La Brúixola 28/06/23

Avui a 'La Brúixola' ... Les xifres de denúncies per casos de LGTBI-fòbia són contundents: s'han gairebé duplicat durant el primer trimestre de 2023, segons dades dels Mossos d'Esquadra. En plana política, Esquerra i Junts exhibeixen voluntat d'entesa a menys d'un mes per a les eleccions generals. A més, avui ha començat el judici a l'exconseller de l'interior Miquel Buch. Durant el programa d'avui, Gabriel Figueredo entrevista al portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián. Més coses, la Generalitat es gastarà nou-cents mil euros i mobilitzarà més de 1.300 treballadors per vigilar la repetició de les oposicions després del nyap del mes d'abril, que coincidirà amb les oposicions d'Educació. Estan cridats a regularitzar la seva plaça més de trenta-sis mil docents. En salut, investigadors de l'IDIBAPS han identificat el primer marcador genètic associat a la gravetat de l'Esclerosi Múltiple. L'estudi ha descobert que el fet de tenir o no un gen concret està relacionat amb una progressió més o menys ràpida de la malaltia. Avui, parlem sobre operacions estètiques masculines amb el doctor Jordi Mir de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica i amb en Marcelo Sousa, un pacient que ens explica la seva experiència. En un altre ordre de qüestions, el guia de viatges d'aventura i expert africanista compromès amb la protecció dels animals, Dani Serralta, ens parla sobre la caça furtiva i els ràngers a l'Àfrica.