Avui hem parlat amb José Miguel García, director de l'Automobile de Barcelona, per parlar sobre un dels primers esdeveniments firals que se celebren a Catalunya en època de pandèmica. També ha passat per La Brúixola Enric Ollé, portaveu de la Junta directiva de la FATEC, amb motiu del Dia Mundial de la Gent Gran. I per últim, Claudio Stassi ens ha presentat la seva novel·la gràfica 'Nada' de Carmen Laforet.