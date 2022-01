La Brúixola 26/01/22

Avui hem volgut conèixer les claus per entendre la crisi que s'està vivint a la frontera entre Ucraïna i Rússia. Ho hem fet amb Miguel Ángel Medina, subdirector de la Càtedra d'Estudis Mundials de la Universitat Abat Oliba-CEU. També hem parat atenció a l'obesitat infantil, que segons l'OMS és l'epidèmia del segle XXI. Ens hos explica la doctora Marta Ramon, cap d'endocrinologia de l'Hospital Sant Joan de Déu. I per últim, l'alcaldessa de Sant Adrià de Besòs, Filo Cañete, ens presenta la prova pilot VESTA per acompanyar i ajudar dones sense llar amb fills.