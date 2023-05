La Brúixola 25/05/23

Avui a 'La Brúixola'... Pendents de les manifestacions a favor i en contra de l'ocupació a la plaça Universitat i davant el MACBA. La jornada d'avui ha estat marcada per les precipitacions. El pla INUNCAT continua activat a Catalunya, tot i que no s'han produït incidències destacades. En aquest sentit, Protecció Civil demana precaució, especialment per l'augment dels cabals dels rius. Parlem amb l'Hospital de Figueres que preveu tornar demà a la normalitat després de les inundacions d'una part de la planta soterrània. En clau política, queden poc menys de 24 hores perquè acabi la campanya electoral i els partits continuen intentant mobilitzar el seu electorat i convèncer als indecisos. En la nostra ronda d'entrevistes, avui parlem amb els candidats a les alcaldies de Girona i Tarragona. En economia, destaquem que l'Institut Català de Finances ha obert una línia de finançament de 115 milions d'euros amb l'objectiu d'abaratir la construcció d'habitatges de lloguer social i assequible.