La Brúixola 22/12/23

Avui a 'La Brúixola' ... Els gerents de les administracions de loteria afortunades i els guanyadors dels premis del sorteig de Nadal són els protagonistes del programa d'avui. Pel que fa a l'actualitat, el president de la Generalitat Pere Aragonès ha pactat amb sindicats i patronal incrementar fins als 640 euros al mes l'índex de renda de suficiència de Catalunya. També hi ha compromisos valorats en més de 1.500 milions d'euros en àmbits com l'ocupació, les renovables i l'educació. Durant el programa, també parlem amb el fundador d'Open Arms, Óscar Camp perquè ja ho tenen tot a punt per tornar al Mediterrani en la missió que han preparat de cara al Nadal. Amb ell, analitzem aquest 2023, que ha deixat almenys 2.600 refugiats ofegats al Mediterrani i també el nou pacte migratori de la Unió Europea.

El Nadal tindrà un pes important en aquesta Brúixola, ja que també explicarem les claus d'aquesta festivitat amb l'escriptor i folklorista Amadeu Carbó. Com cada divendres, espectacles, sèries i música amb Robert Calvo, Jaume Mas i Marta Lozano.