Un divendres més hem obert el nostre racó literari amb el periodista especialitzat en literatura i cultura popular, Ignacio Pillonetto, que avui ens parla d'enigmes i misteris. També es passa per La Brúixola Míriam del Río per presentar-nos el seu llibre 'La otra cara de la Historia: misterios y enigmas extraordinarios' (Luciernaga). Com cada divendres, també el coordinador d'Europa FM, Lluis Soler, amb l'actualitat musical.