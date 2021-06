LES HISTÒRIES DE LA VIDA

La Brúixola 22/06/2021

Podcast del programa complet de La Brúixola amb Robert Calvo. Avui hem parlat de les sancions per no portar mascareta al carrer, que s’han mantingut durant un any. A més, hem conegut com s’està treballant als obradors de les pastisseries catalanes a les portes de la revetlla de Sant Joan. Hem berenat amb Robert González, que representa l’obra ‘Robert’ al teatre El Maldà de Barcelona. En Lluís Soler i Roca ens ha posat la música de la setmana, també amb gran aire de revetlla.